Southern Living: слишком высокая температура может замедлить созревание помидоров

Помидоры могут долго не краснеть из-за разных факторов. Эксперты издания Southern Living рассказали, как ускорить созревание плодов.

Температура. Слишком высокая или низкая температура может замедлить созревание. Если температура выше +30 °C, то пигменты, ответственные за окраску плодов, не вырабатываются.

Избыток азота. Азотные удобрения способствуют росту листьев в ущерб цветкам и плодам.

Плодовая нагрузка на растение. Если растение перегружено плодами, то они могут не созревать.

Воздействие солнечного света. Прямые солнечные лучи могут привести к солнечным ожогам и замедлению формирования пигмента.

Если погодные условия не способствуют созреванию плодов на лозе, можно собрать зеленые помидоры на дозревание в помещении. Храните их при комнатной температуре. Не кладите помидоры в холодильник, так как вкус ухудшается, написала «Мойка78».

Для полного созревания зеленых помидоров может потребоваться несколько дней. Чтобы ускорить созревание, можно сложить несколько зеленых помидоров в бумажный пакет или положить их вместе с фруктами, которые выделяют этилен (бананы, яблоки, авокадо).