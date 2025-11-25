Соцсеть Likee запустила народное голосование за звание лучшего блогера платформы

Социальная сеть Likee подводит итоги года и запускает народное голосование за звание лучшего блогера платформы. Фаворитов будут выбирать пользователи в рамках премии «Выбор Likee».

«Голосование пройдет по пяти номинациям: „Топ трендсеттеры“, „Амбассадоры юмора“, „Лучшие музыканты“, „Иконы лайфстайла“, „Восходящие звезды“. Победители получат именной трофей и призовой пакет с более чем 50 000 единиц бонусного трафика», — сообщили в Likee.

Платформа для голосования ввела интерактивную механику: у каждого пользователя всего три голоса, но помочь своему кумиру можно подпиской или созданием видео с хештегом #ВыборLikee2025.

В номинации «Топ трендсеттеры» представлены авторы, которые формируют основную динамику ленты. Совокупная аудитория — 45 миллионов подписчиков.

Категория «Амбассадоры юмора» объединяет авторов, которые развивают комедийное направление. Аудитория — 23 миллиона подписчиков.

В номинации «Лучшие музыканты» — исполнители, чьи ролики формируют ключевые тренды в 2025 году.

В категории «Иконы лайфстайла» представлены кулинарные блогеры, DIY-креаторы, представители бьюти, моды и влогинга.

В номинации «Восходящие звезды» отмечены авторы, которые совершили значительный рывок за год.

В 2025 году в соцсети усилился раздел «Популярные новости». Также Likee расширила офлайн-активности. В Казани, Челябинске и Екатеринбурге прошел Likee Party Tour.

«Подводя итоги 2025 года, мы видим, насколько выросло и окрепло наше сообщество. От музыкальных хитов, покоривших миллионы, до масштабных офлайн-фестивалей — все это создано благодаря нашим авторам. Премия „Выбор Likee“ позволит отдать признание и выразить уважение нашим креаторам», — отметила Джаклин Ван, операционный директор Likee Global Videos.

Проголосовать за своего фаворита можно на специальной странице «Лучшие в Likee 2025». Имена победителей объявят 25 декабря.