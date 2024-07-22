Сотрудники московской прокуратуры спасли редкую хищную птицу

Сотрудники прокуратуры Западного административного округа Москвы нашли рядом с Кутузовским проспектом ястреба-тетеревятника с перебитым крылом. Они передали хищную птицу орнитологам. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Краснокнижная птица ослабела и могла попасть под машину. Сотрудники прокуратуры связались с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды, после чего отдали птицу специалистам.
В надзорном ведомстве напомнили, что в случае обнаружения травмированных животных следует проконсультироваться со специалистами по телефону Единой справочной службы мэрии Москвы.