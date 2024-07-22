Сотрудники московской прокуратуры спасли редкую хищную птицу

Сотрудники прокуратуры Москвы передали орнитологам раненого ястреба

Пресс-служба столичной прокуратуры
Фото: Пресс-служба столичной прокуратуры

Сотрудники прокуратуры Западного административного округа Москвы нашли рядом с Кутузовским проспектом ястреба-тетеревятника с перебитым крылом. Они передали хищную птицу орнитологам. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Краснокнижная птица ослабела и могла попасть под машину. Сотрудники прокуратуры связались с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды, после чего отдали птицу специалистам.

В надзорном ведомстве напомнили, что в случае обнаружения травмированных животных следует проконсультироваться со специалистами по телефону Единой справочной службы мэрии Москвы.

Ранее житель Ростовской области спас занесенного в Красную книгу хоря-перевязку от стаи собак. Мужчина на время поместил зверя в приют для животных. Когда состояние маленького хищника нормализуется, его отпустят на волю.

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