Сотрудники камчатского главка МЧС сыграли свадьбу на Авачинском вулкане

Обмен свадебными кольцами на вершине Авачинского вулкана Камчатки провели спасатель отряда краевого МЧС Сергей Дружинин и его невеста Кристина, которая работает в пресс-службе ведомства. Об этом сообщила пресс-служба центрального главка министерства.
Молодожены познакомились год назад на работе и теперь решили вступить в брак. В качестве места для торжественной церемонии они выбрали вершину вулкана.
Для подъема на высоту в 2741 метр пара выполнила все требования безопасности: учла погодные условия и рельеф скалы. Поднявшись на вершину, жених и невеста обменялись кольцами.
В начале февраля пара из Истры сыграла первую в России свадьбу в летящем самолете. С организацией торжественной церемонии помогла компания-перевозчик. Молодые люди признались, что у них есть общее хобби — путешествия, которое их сблизило. Браком они сочетались во время полета в Мурманск.
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