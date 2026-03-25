PR-директор «Мамбы» Красильникова назвала факторы, влияющие на продолжение общения после первого свидания

Сегодня первое свидание часто становится проверкой ожиданий, заявила PR-директор сервиса онлайн-знакомств «Мамба» Наталья Красильникова в интервью «Известиям» . Решение о продолжении общения нередко принимается во время первой встречи и редко меняется впоследствии.

По данным сервиса, до 85% женщин не готовы пойти на второе свидание, если мужчина не оправдал их ожиданий или в его поведении заметны «красные флаги». Мужчины в этом вопросе оказываются более гибкими: около 35% допускают возможность дать второй шанс.

На момент встречи у людей уже сформировано представление друг о друге. До 95% ожиданий складывается еще на этапе анкеты, фотографий и переписки. Поэтому свидание становится проверкой заранее сформированного образа.

Около 72% пользователей к моменту встречи уже обсуждают базовые вещи — цели знакомства, образ жизни и интересы. На свидании остается главный вопрос: возникает ли между людьми эмоциональная «химия».

Базовые факторы по-прежнему имеют значение при личной встрече. В первую очередь это внешний вид, аккуратность и общее ощущение ухоженности. Не менее важна манера общения: легкость диалога, доброжелательность и отсутствие напряжения напрямую влияют на восприятие собеседника.

Мужчины и женщины по-разному оценивают первое впечатление. Представители сильного пола чаще ориентируются на внешность и общее ощущение легкости в общении. Женщины обращают внимание на детали: опрятность, запах, уважительное поведение, чувство безопасности и способность поддерживать диалог.

Существует ряд типичных ошибок, которые могут испортить впечатление на первом свидании: неопрятный внешний вид, постоянное использование телефона, разговоры о бывших партнерах, чрезмерное употребление алкоголя, обсуждение политики и религии.

С возрастом меняется и логика оценки партнера. У молодой аудитории ключевую роль играет визуальная симпатия и легкость общения. У миллениалов и поколения X добавляется рациональный подход — анализ образа жизни, стабильности и совпадения целей. Для более старшей аудитории на первый план выходят личные качества: душевность, ментальная близость и эмоциональный комфорт.