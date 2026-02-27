Сотрудник РАН Дорохов рассказал, что люди с хронотипом «голубь» могут менять привычки в зависимости от обстоятельств

Люди делятся на жаворонков, сов и голубей в зависимости от их биологических ритмов. Доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов рассказал RT , что жаворонки ложатся спать до полуночи, совы — после часа ночи, а голуби могут менять свои привычки в зависимости от обстоятельств.

Ученый отметил, что хронотипы определяются изменениями в генах и связаны с циркадными ритмами — биологическими часами, которые позволяют свету запускать гормональные циклы в организме.

По словам эксперта, генетика позволяет быстро определить хронотип. Можно сдать тест в частной лаборатории и получить результат.

Дорохов подчеркнул, что для истинной совы поздний отход ко сну — норма, но утомительная и долгая работа по ночам может подорвать здоровье не меньше, чем у жаворонка. Поэтому важно избегать крайностей и стараться придерживаться режима, близкого к природной смене темного и светлого времени суток.

Среди общих рекомендаций для улучшения качества сна — соблюдение графика, ужин до 19:00, отсутствие физических упражнений за два часа до сна, отказ от телевизора и смартфона перед сном, а также регулярное засыпание в одно и то же время.