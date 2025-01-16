Сотрудник экзотариума Анофриев призвал выбирать «гуппи» для небольших аквариумов

Сотрудник тульского экзотариума Александр Анофриев в беседе с «ТСН24» поделился советами по выбору рыб для небольших аквариумов.

Аквариумистика, увлечение содержанием подводных обитателей, по словам Анофриева, приносит множество положительных эмоций и интересных наблюдений. Для новичков, которые только начинают заниматься этим хобби, идеально подойдут небольшие виды рыб, не требующие большого пространства. Например, гуппи, неоны, моллинезии.

Как пояснил эксперт, они довольно неприхотливы, выглядят привлекательно и прекрасно подходят для начинающих аквариумистов.