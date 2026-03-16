Сомнолог Ковальзон назвал субъективным вопрос о том, какой сигнал будильника подходит конкретному человеку

Музыкальная платформа Startle.io провела исследование и пришла к выводу, что резкий сигнал будильника может негативно сказаться на организме человека. Резкий звук приводит к быстрому пробуждению тела, однако мозг при этом продолжает находиться в состоянии торможения. По мнению сомнолога Владимира Ковальзона, вопрос о том, какой сигнал будильника подходит конкретному человеку, является крайне субъективным. Об этом написало ИА НСН .

«Все это очень субъективно. Не может быть общих рекомендаций», — подчеркнул собеседник.

Он также отметил, что если придерживаться режима, то все ритмы в организме будут протекать без сбоев.

Ранее психолог Екатерина Каталина поделилась с НСН мнением о том, что продуктивность, сообразительность и концентрация зависят от количества и качества сна. При этом не имеет значения, «жаворонок» человек или «сова».