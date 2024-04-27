Сомелье Тузмухамедов: высокий уровень употребления алкоголя юными англичанами связан с культурными особенностями | 360°

Интересное 27 апреля 2024, 13:05 Сомелье Тузмухамедов: высокий уровень употребления алкоголя юными англичанами связан с культурными особенностями

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Высокий уровень употребления алкоголя детьми в Великобритании, который зафиксировала ВОЗ, объясняется культурными особенностями страны. Об этом рассказал сомелье Эркин Тузмухамедов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Он напомнил, что в европейском государстве традиционно существовала доза спиртного, предназначенная для работающих несовершеннолетних.

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«Дети ходили на работу с трех лет, они там убирали, подметали, получали за это деньги. Если ты получаешь деньги за работу, то ты имеешь право вести себя так же, как и взрослый», — пояснил эксперт.

По его словам, у юных англичан на генетическом уровне проявляется потребность в соответствующих напитках.