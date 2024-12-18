Со вкусом холодца и селедки. В России стали продавать новогоднюю коллекцию интимных смазок

Lenta.ru: в России выпустили коллекцию лубрикантов со вкусом холодца и селедки

В России поступила в продажу новогодняя коллекция интимных смазок под названием «Застолье», создателей которой вдохновили традиционные праздничные блюда, в частности, селедка под шубой и холодец с хреном. Об этом Lenta.ru рассказали представители бренда продуктов для сексуального и ментального здоровья «Пурпур».

В новогодней линейке имеются четыре вкуса — «Селедка под шубой» со вкусом сельди и свеклы, «Холодец», «Рождественское полено» и «Просекко».

При этом сами создатели называют второй лубрикант, имеющий оттенки хрена и чеснока, самым противоречивым из зимних вкусов.

В начале 2024 года Telegram-канал Mash сообщал, что россияне ближе к праздникам стали чаще покупать секс-игрушки, причем чаще всего приобретали кляпы и наручники, а также ролевые костюмы и лубриканты.

Осенью 2023 года акушер-гинеколог Наталья Давыденко предупреждала россиян, что использование интимных смазок способно снизить вероятность зачатия, что нужно учитывать парами, планирующим беременность.