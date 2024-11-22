Сказкотерапевт Безрук: Золушка, принц, фея-крестная и мачеха существуют в каждом из нас, просто в разных пропорциях

Сказкотерапевт Анастасия Безрук в беседе с изданием Life рассказала, что в сказках не существует каких-то добрых и злых персонажей. Все они, будь-то Золушка, принц, мачеха или фея-крестная живут в каждом из нас.

Мачеху, которая время от времени просыпается в людях, нужно доставаться наружу, чтобы проявить решительность или твердость. Безрук уточнила, что самое главное в персонажах — понимать, когда он будет уместен и в какой ситуации.

«На самом деле, если человек чего-то добивается, это происходит в силу его внутренних качеств, а не под внешним давлением», — отметила сказкотерапевт.

Безрук вспомнила всеми известную Золушку из оригинальной версии Шарля Перро, которая пыталась получить одобрение у мачехи и сестер. Она сравнила ее с работником, который всячески пытается заслужить одобрение у начальства. Эксперт объяснила такое поведение личной травмой, которая звучит следующим образом: «Без любви тех, кто меня не ценит, мне будет плохо».