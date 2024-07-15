Сибирячку затравили из-за «кофейного» имени дочери

Блогер из Красноярска столкнулась с массовым хейтом из-за необычного имени, которое она дала своей новорожденной дочери. Женщина назвала ее Латтея, сообщило издание «Подъем» .

«Для мальчика можно Пивослав», — написал один из комментаторов под постом, в котором молодая мать похвасталась пополнением.

«Летом можно называть Айслаттея», — посмеялся другой.

Один из комментаторов предположил, что девочку будут троллить в школе за «кофейное» имя и предложил ей поменять имя в 16 лет. Мать ребенка сказала, что ее не смущает реакция пользователей, а кофе они с мужем не любят.

В Ульяновске семья Александра и Екатерины Верхеевых назвала седьмого ребенка Арсиной в честь российской армии, сокращенное от «Армия — сила народа».