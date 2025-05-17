SHOT выпустил криминальный видеоподкаст с эксклюзивными историями и фактами

SHOT выпустил криминальный видеоподкаст SHOT CRIME, погружающий аудиторию в атмосферу самых громких преступлений постсоветской России. Проект раскрывает эксклюзивные истории и подробности резонансных дел. Первая серия посвящена знаменитому делу чеховской ОПГ братьев Корчагиных, орудовавших в Подмосковье в 90-е годы, сообщил Life.ru .

В создании подкаста приняли участие опытные журналисты: документалист и сценарист Антон Старков, а также криминал-корреспондент SHOT Настя Луговская, известная своими расследованиями с использованием редких материалов.

Специальным гостем эпизода стал Игорь Бушманов, адвокат и бывший следователь, работающий по делу Корчагиных. Он открыл слушателям доселе неизвестные детали расследования.

«В те годы убийства вошли в обиход и происходили практически ежедневно. В одном только Чехове фиксировалось до 100 убийств в год. Заявления от родственников о пропаже людей практически не принимались, а тела, или, как их еще называли, „подснежники“, находили случайно», — поделился эксперт.

Соведущие рассмотрели три версии произошедшего, включая обсуждение загадочной «Белой стрелы» — таинственной организации, наводившей ужас на преступников. «Белая стрела», по легенде, занималась расправой над теми, кому не удавалось предъявить официальные обвинения из-за недостатка доказательств.