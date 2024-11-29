Шестеро россиян впервые в мире совершили прыжки с парашютом в стратосфере

Российские парашютисты установили мировой рекорд по прыжкам в стратосфере

Три пары парашютистов из России впервые в мире совершили прыжки с высоты 10 120 метров и установили рекорд. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

Специалисты использовали парашютные системы «Тандем-400», разработанные государственной корпорацией. Особенность прыжка заключается в раскрытии парашюта на высоте 10 тысяч метров — почти под хвостом самолета.

Достижение соотечественников Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны внесли в Книгу рекордов России.

Ранее в Подмосковье двое парашютистов получили травмы при приземлении. Мужчин 21 года и 49 лет доставили в медицинское учреждение.