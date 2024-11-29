Шестеро россиян впервые в мире совершили прыжки с парашютом в стратосфере

Три пары парашютистов из России впервые в мире совершили прыжки с высоты 10 120 метров и установили рекорд. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.
Специалисты использовали парашютные системы «Тандем-400», разработанные государственной корпорацией. Особенность прыжка заключается в раскрытии парашюта на высоте 10 тысяч метров — почти под хвостом самолета.
Достижение соотечественников Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны внесли в Книгу рекордов России.
Ранее в Подмосковье двое парашютистов получили травмы при приземлении. Мужчин 21 года и 49 лет доставили в медицинское учреждение.
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