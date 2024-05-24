Шеф-повар Станислав Балаев рассказал, что для жарки на костре хорошо подходит карельская форель

Карельская форель, маринованная в соевом соусе с травами, хорошо подойдет для жарки на костре. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказал шеф-повар Станислав Балаев.

Чтобы рыба получилась вкусной и сочной, ее следует обжарить на слабых углях в течение 10-15 минут. Такой продукт, несмотря на обработку, сохранит все свои полезные свойства, написал сайт kp.ru.

Любителям более жирной рыбы можно рассмотреть зубатку. Стейки из нее хорошо впитывают аромат костра, становясь ароматными и сочными, отметил Балаев.