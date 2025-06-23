Шеф-повар Мещеряков рассказал о тренде добавлять съедобные цветы в блюда

В Москве становится все более популярным кулинарное направление, при котором повара добавляют в блюда съедобные цветы. Однако такие ароматные ингредиенты можно вырастить и на собственном дачном участке. Об этом рассказал шеф-повар известного столичного ресторана, победитель международного конкурса поварского искусства «Бокюз д’Ор» Евгений Мещеряков. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Съедобные цветы — это тренд, который уже распространился в Европе, а теперь добрался и до России. В блюдах повара используют, например, цветы земляники и клубники, которые не только придают аромат, но и полезны для здоровья.

Также популярны цветы лука и чеснока с их характерным островатым вкусом. Цветки васильков, маленькие ромашки и анютины глазки чаще всего используют для декорации блюд. Кулинары любят и маленькие садовые розочки, которые срезают в самом начале роста. Каждый из этих цветков имеет свой уникальный вкус: некоторые из них кислые, другие сладкие или пряные.

При сборе диких съедобных цветов важно соблюдать меры предосторожности: использовать специальные ножницы или пинцет, чтобы не пораниться, и быть осторожным с осами и пчелами, которые могут опылять растения.