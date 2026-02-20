Шеф-повар Луценко поделился способом приготовления леопардовых блинов

Для создания характерного рисунка во время выпекания можно использовать тонкую силиконовую кисточку. По словам эксперта, для рисования пятен понадобится смесь из какао-порошка и кипяченой воды. Нужно соединить по одной чайной ложке каждого ингредиента в небольшой посуде и размешать до состояния густой коричневой кашицы. Также можно использовать пищевые красители подходящих цветов.

Пятна из какао-массы следует наносить на блины в начале жарки. Когда нижняя сторона зарумянится, необходимо перевернуть блин и довести его до готовности. Подавать блюдо лучше с вареной сгущенкой, кленовым сиропом и свежими ягодами.