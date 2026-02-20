Шеф-повар Луценко поделился способом приготовления леопардовых блинов
Шеф-повар московского ресторана «Чудо-Юдо» Антон Луценко поделился с гастрономическим проектом «Известий» «Еда без границ» способом приготовления леопардовых блинов.
Для создания характерного рисунка во время выпекания можно использовать тонкую силиконовую кисточку. По словам эксперта, для рисования пятен понадобится смесь из какао-порошка и кипяченой воды. Нужно соединить по одной чайной ложке каждого ингредиента в небольшой посуде и размешать до состояния густой коричневой кашицы. Также можно использовать пищевые красители подходящих цветов.
Пятна из какао-массы следует наносить на блины в начале жарки. Когда нижняя сторона зарумянится, необходимо перевернуть блин и довести его до готовности. Подавать блюдо лучше с вареной сгущенкой, кленовым сиропом и свежими ягодами.