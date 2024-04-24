Шеф-повар Кузнецов рассказал, что английский завтрак изначально предназначался для рабочих | 360°

Интересное 24 апреля 2024, 14:38 Шеф-повар Кузнецов рассказал, что английский завтрак изначально предназначался для рабочих

Читать 360 в

Шеф-повар Максим Кузнецов в беседе с журналистами «Газеты.Ru» рассказал секрет культового английского завтрака, который пользуется популярностью во всем мире. По его словам, изначально он предназначался для рабочих.

В состав классического английского завтрака входят жареные яйца, картофельный оладушек, бекон, сосиски, фасоль и овощи с тостом. За счет питательности и высокого обеспечения энергией такую еду давали мужчинам, которые были задействованы на физически тяжелой работе.

Реклама

«Английский завтрак известен своим насыщенным составом и высоким содержанием белка, жиров и углеводов», — процитировал kp.ru Кузнецова.

Заменить английский завтрак можно вкусным блюдом из киноа и жареных яиц или же овсянкой с грушей, добавил шеф-повар.