Шеф-повар Эннс рассказал, как сделать ягоды слаще

Шеф-повар Артур Эннс объяснил, как улучшить вкус несладких сезонных ягод и в каких случаях их лучше не есть, сообщает Sputnik .

Эннс рассказал, что совсем несладкие ягоды с рынка иногда лучше не пробовать. По его словам, это может говорить о том, что они начали портиться.

Если ягодам не хватает только сладости, Эннс посоветовал добавить натуральный мед. Его можно слегка растопить, но не кипятить, а затем смешать с ягодами.

Если ягод много, но вкус у них слабый, шеф-повар рекомендовал их высушить. Он привел в пример черешню: после сушки в дегидраторе в ягодах становится меньше влаги, и вкус получается более насыщенным.

Небольшое количество ягод Эннс предложил слегка поджарить. Их можно немного закарамелизировать с небольшим количеством сливочного масла и сахара, а затем подать, например, с мороженым.