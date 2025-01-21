Сегодня 23:55 Шахматист Мурзин прошел через ад. Признания 18-летнего чемпиона 0 0 0 Фото: Telegram-канал Володара Мурзина Интересное

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В декабре 2024 года 18-летний россиянин Володар Мурзин удивил шахматный мир, выиграв чемпионат по рапиду в Нью-Йорке. Но на пути к вершине будущий чемпион прошел через настоящий ад — детство Мурзина омрачено жестоким насилием со стороны отца, побегом из родного города и борьбой за право заниматься любимым делом. Подробности нелегкой жизни и яркого успеха молодого спортсмена — в материале 360.ru.

Не знал даже названий фигур Интерес к шахматам у будущего спортсмена возник спонтанно. На пробное занятие в кружок Мурзин пришел в семь лет, но тренер отказался с ним работать — попросил для начала выучить хотя бы названия фигур. Здесь Володару помог отец, отношения с которым затем повлияют на всю его жизнь. Спустя год тренировок в школьном кружке Мурзин перешел к профессиональному наставнику. Шефство над перспективным юниором взял Сергей Сулимов. По данным профильного сайта chess-boom.online, Володар быстро прогрессировал. Первые успехи В турнирах Володар Мурзин начал выступать с девяти лет, он совмещал занятия с тренировками по футболу. Сначала спортсмен выиграл первенство страны в своей возрастной группе, а через год его признали лучшим игроком на первенстве Европы по шахматам. Tagilcity.ru отмечал, что таких результатов представители тагильской шахматной школы не достигали еще никогда. Впрочем, пока вся страна радовалась успехам юного таланта, ему самому приходилось сталкиваться с растущей агрессией со стороны отца.

Фото: РИА «Новости»

Отец бил с семи лет Отец избивал Мурзина постоянно, начиная с семи лет. Серьезно доставалось и другим членам семейства — в разговоре с «Чемпионатом» шахматист рассказал, как отец ударил одну из старших сестер лопатой, когда та приехала в гости. На тот момент девочке исполнилось только 14 лет. Мужчина, по словам шахматиста, угрожал его маме, а рукоприкладство в отношении всей семьи «было для него в порядке вещей». Семья Мурзина сбежала от отца-тирана, когда спортсмену исполнилось 11 лет. Prof Chess Club собирал перспективных шахматистов — Володар с мамой и сестрами переехал из Нижнего Тагила в Химки, в служебную квартиру. Здесь спортсмен живет до сих пор.

Чуть не разрушил карьеру Однако отец продолжал портить жизнь спортсмену даже на расстоянии. Мужчина поставил 14-летнему Володару запрет на выезд за границу — как раз, когда шахматисту оставался один турнир до статуса международного гроссмейстера. Снять запрет семья пыталась полтора года. Не последнюю роль в этом сыграл тренер Михаил Кобалия, которому пришлось выступить в суде в Тагиле. В конечном итоге запрет сняли. «Почти два года в плане шахматного развития были просто выброшены из жизни», — сожалеет Мурзин. «Шахматы — игра дьявола» По словам Володара, отец постоянно называл шахматы «игрой дьявола» и все же заставлял ребенка играть из последних сил. Нередко мужчина держал Володара за доской до четырех утра. Успехи юниора на ситуацию не влияли — отец вел себя неадекватно, мог разбить яйцо о голову сына, или о голову его сестры. Если те начинали спорить, мужчина «мог головой об стену припечатать». Простить отца Володар не смог. Он оставил воспоминания о нем в прошлом. Как рассказал спортсмен, мужчина после развода платил минимальные алименты В Химках семье приходилось жить в пустой квартире, денег иногда не хватало даже на еду. Но и с таким жестким бэкграундом Мурзин продолжал тренироваться — и в итоге добился невероятных успехов. По его словам, Федерация шахмат России в этом помогать не торопилась.

Фото: РИА «Новости»

ФРШ не поддержала чемпиона? В беседе с «Чемпионатом» тренер Мурзина Михаил Кобалия рассказал, что в последние полтора года российская федерация шахмат (ФШР) никакой поддержки талантливому спортсмену не оказывает. В 2024 году, по словам тренера, Володар не сыграл в России ни одной партии. Более того, в декабре того же года шахматиста не позвали на московский Мемориал Ботвинника — не пригласили его и на другие турниры. Откуда деньги на Нью-Йорк Сама поездка на чемпионат мира по рапиду в Нью-Йорк складывалась очень сложно. У Мурзина возникли проблемы с визой, подаваться пришлось дважды — сначала в Сербии, а затем в Узбекистане. Поездку, которая обошлась примерно в миллион рублей, оплатил спортсмену личный спонсор. Это он поддерживает шахматиста в последние шесть лет. Тренер Михаил Кобалия считает, что без спонсорской помощи «не было бы в России такого шахматиста». Жесткая критика экс-министра спорта России Ситуацию вокруг Володара Мурзина и ФШР в своем Telegram-канале прокомментировал бывший министр спорта России Павел Колобков, и сделал это достаточно жестко. По его словам, Мурзин отказался участвовать в российских турнирах и иметь дело с Федерацией.

Фото: РИА «Новости»

Колобков предположил, что под сменой Федерации Мурзин имеет в виду и переезд в другую страну. Позицию молодого шахматиста бывший министр интерпретировал как «готовность продаться в другую страну, если дадут больше денег». Также экс-чиновник счел, что Мурзин добился чемпионства благодаря подготовке в России. Будущее чемпиона Володар Мурзин уже ответил на заявления Колобкова, назвав их «личным суждением, весьма далеким от истины». В интервью Sports.ru шахматист рассказал, что ФШР действительно его не поддерживает — более того, на чемпионат мира в Нью-Йорк его даже не включили в делегацию Минспорта.

После таких заявлений ФШР и бывшего министра спорта у меня нет никакого желания играть в России, потому что все российские соревнования проходят под флагом ФШР. И никакого сотрудничества с нынешним руководством ФШР я иметь не буду. Володар Мурзин Шахматист, чемпион мира по рапиду