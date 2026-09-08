Сестры-близнецы Лайла и Лара Алвес из Бразилии выбрали одного мужа на двоих

В Бразилии сестры-близнецы завели отношения с одним мужчиной и родили от него детей. Семья живет в двухэтажном доме и делит быт. Об этом сообщила газета The Sun .

Сначала Майкон Руэда встречался с Ларой Алвес, а после расставания ушел к ее сестре. Лайла Алвес предложила необычный формат отношений, и последние шесть лет они живут большой семьей в двухэтажном доме.

Сестры-близнецы и общий муж воспитывают детей девушек от предыдущих отношений и двух от нынешних. Лайла растит 11-летнего сына от Руэды, Лара — пятилетнего.

Ранее сиамские сестры-близнецы Эбби и Бриттани Хенсел опровергли слухи о беременности. Они рассказали о строении своего тела, пережитой в детстве операции и оценили физическую возможность завести ребенка.