Семью блогеров из Китая выгнали из уральского города за спаивание местных

В Свердловской области семья блогеров из Китая снимала треш-контент с распитием алкоголя с жителями российских деревень. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Маолюй дэ Юаньфан около недели путешествовал по окрестностям города Арамиль. Там он знакомился с сельчанами и угощал их 52-градусной китайской водкой. Весь процесс блогер снимал на видео и публиковал в соцсети Xiaohongshu.

Китаец для атмосферы включал музыку, выражал радушие, поэтому не вызывал у местных жителей подозрений. За кадром он рассказывал, что люди пьют с раннего утра и ходят постоянно пьяными.

Когда ролики блогера попали в местную администрацию, ему с супругой рекомендовали покинуть Свердловскую область.

Другой треш-блогер из Краснодарского края ради лайков заставлял ребенка целовать манекен и делал это сам. Мужчину неоднократно привлекали к ответственности за создаваемый им в соцсетях контент.