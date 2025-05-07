Scientific Reports: ржавчина от гвоздей представляет угрозу для старинных картин

Арабские ученые выяснили, что ржавчина от гвоздей может навредить старинным масляным полотнам. Результаты исследования опубликовали в Scientific Reports, сообщила gazeta.spb .

По данным экспертов, коррозия изменяет цвет пигментов и структуру картин. Так, при влиянии ржавчины синий пигмент темнеет и покрывается коричневыми пятнами. Желтая и красная охра тоже изменяют цвет, становясь более тусклыми и приобретая коричневатый оттенок.

Ученые предложили использовать антикоррозийные материалы вместо железных гвоздей или обрабатывать их защитными покрытиями. Также важно контролировать уровень влажности и температуру в помещениях, где хранятся картины.