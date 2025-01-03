Самую большую тропу динозавров с 200 следами нашли в Британии

BBC: в Британии нашли крупнейшее в стране место со следами динозавров

Удивительную находку сделал в Великобритании рабочий карьера в Оксфордшире. Водитель экскаватора Гэри Джонсон наткнулся на крупнейшую цепочку следов динозавров, сообщил телеканал Би-би-си .

По словам микропалеонтолога из Университета Бирмингема Кирсти Эдгар, около 200 следов, повторяющихся каждые три метра, оставили в известняковой породе в 15 километрах от Оксфорда примерно 166 миллионов лет назад. Профессор назвала место впечатляющим.

«Это (находка — прим. ред.) позволяет буквально заглянуть в прошлое и увидеть, что здесь происходило. Огромные создания бродили по окрестностям», — сказала Эдгар.

Ученые пришли к выводам, что следы принадлежали двум разным видам динозавров — цетиозаврам и мегалозаврам.

Весной 2024 года в Марокко открыли новый вид морского динозавра, вымерший около 66 миллионов лет назад. В длину существо достигало восьми метров.