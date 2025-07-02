«Самого православного кота» нашли в Староладожском Никольском мужском монастыре

Интернет-сообщество обрело новую звезду в лице кота по имени Урсик, который посетил богослужение в Староладожском Никольском мужском монастыре. Ролик с пушистым гостем быстро разошелся по соцсетям, и пользователи прозвали его «самым православным котом России». Об этом написал Life.ru .

Отец Филарет, настоятель монастыря, рассказал, что Урсик появился в обители самостоятельно. Кот, которому около года, принадлежит отцу Павлу. Филарет отметил, что коты, живущие в монастыре, обычно сами находят себе хозяев среди монахов.

История Урсика началась, когда он сам вошел в храм и подружился с отцом Павлом. С тех пор он живет в монастыре и сопровождает священника везде, демонстрируя глубокое чувство привязанности и дружбы.