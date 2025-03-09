Самая старая самка альбатроса по прозвищу Уиздом высидела очередного птенца

Гнездо самого старого в мире альбатроса находится на скалах атолла Мидуэй в северной части Тихого океана. В среднем темноспинные альбатросы живут 50, редко 60 лет, но никогда в пожилом возрасте не заводят пару и не высиживают птенцов. Уиздом опровергла все теории ученых — она поставила рекорд по продолжительности жизни, обогнав конкурента на 22 года, и по возрасту высиживания птенцов.

За время наблюдений за Уиздом она отложила 50-60 яиц, из гнезда вылетели не менее 30. Предыдущий птенец появился у самки в 2021 году. Альбатросы обычно создают одну пару на всю жизнь, но Уиздом пережила двух партнеров, этого птенца она выкармливает с третьим.

В марте прошлого года мыши поставили под угрозу вымирания остров Марион-Айленд. Грызуны расплодились и захватили весь остров, который служит домом для пингвинов, альбатросов и морских котиков.