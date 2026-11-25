Четыре порции салата «Столичный» обойдутся россиянам в 299 рублей, что делает его самым доступным из популярных новогодних блюд. Об этом свидетельствуют расчеты РИА Новости на основе данных Росстата.

Для сравнения: такое же количество «Оливье» оценили в 610 рублей. Разница в цене составляет 311 рублей. Экономия достигается за счет использования курицы вместо вареной колбасы, а также меньшего количества картофеля, горошка и майонеза, добавила Neva.Today.

Второе место по доступности заняла «Селедка под шубой» — 315 рублей за четыре порции. Однако в расчете агентства вместо сельди указаны рыбные консервы, а из состава пропала свекла, поэтому итоговая сумма не отражает стоимость классического рецепта.

Четыре порции «Мимозы» оценили в 326 рублей. Самым дорогим в подборке стало «Оливье» (610 рублей), в рецептуру которого вошло больше картофеля, горошка и майонеза, а также вареная колбаса и маринованные огурцы. При этом агентство не раскрывает стоимость каждого отдельного ингредиента.