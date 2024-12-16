Сайт pravda-nn.ru: легкая пища и простая вода помогут справиться с последствиями похмелья на Новый год

Нижегородское издание pravda-nn.ru рассказало россиянам, как справиться с последствиями похмелья на Новый год.

Тем, кто переберет с алкоголем, не рекомендуется употреблять на утро спиртные напитки или лекарственные препараты. Например, тот же аспирин раздражает слизистую оболочку желудка. Медицинские эксперты советуют утром 1 января есть легкую пищу и пить простую воду.

Что касается алкогольных напитков, даже однократное употребление спиртного может привести к потере контроля и запою. Как утверждает статистика, в январе заметно растет количество обращений к наркологам и психиатрам, а также к хирургам и травматологам.