Сайт NewsNN назвал места, где снимались знаменитые советские фильмы в Нижнем Новгороде

Кстовские достопримечательности Нижегородской области стали популярными местами для съемок фильмов в XX веке. Одной из первых значимых лент, снятых в регионе, стал фильм «В людях» (1939 год), созданный режиссером Марком Донским, написал сайт newsnn.ru .

Интересно, что съемки начались при жизни Максима Горького, автора литературного первоисточника, хотя сам писатель выступал против экранизации своих произведений при жизни.

Среди мест, где проводились съемки, выделяется Зименковская гора, ставшая популярной благодаря фильму «Хождение по мукам» (1977 год). Другим известным местом является территория Артемовских лугов, сыгравших роль природного фона в фильме «В людях».

Село Великий Враг также приобрело известность благодаря съемкам сериала «Метод» и драматических фильмов «Русское поле» и «Жили-были старик со старухой». Последняя лента запомнилась зрителям необычным эпизодом, когда сцена пожара едва не сорвалась из-за неожиданного появления крупного рогатого скота.