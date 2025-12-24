Сайт KP.RU составил гид по лучшим книгам 2025 года

Заблудиться среди книжных новинок больше не придется. Сайт KP.RU представил топ-100 лучших книг 2025 года, отобранных экспертами индустрии.

В жюри вошли выдающиеся писатели, лидеры книжного рынка, издатели и критики. Они выбрали лучшие произведения, опубликованные в России с ноября 2024 по ноябрь 2025 года.

Среди номинантов — разножанровые книги: от нон-фикшена и художественной литературы до биографий и документальных произведений.

Вот некоторые из представленных книг:

- Асмолов Александр. «Психология достоинства»; - Благова Дарья. «Оттолкнуться от паузы»; - Волков Климент, Суббота Алла. «Мастер и Маргарита. Кулинарная вселенная культового романа»; - Литвиновы Анна и Сергей. «Она исчезла»; - Пелевин Виктор. «A Sinistra»; - Рубина Дина. «Дизайнер Жорка»; - Садков Павел. «Звезда по имени Ови»; - Хинштейн Александр. «Охота на оборотней».

Полный список из 100 книг доступен в «Книжном рейтинге «КП».