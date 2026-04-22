Сайт Infox.ru рассказал, какие растения могут привести к штрафам на даче

С наступлением весны дачники активно занимаются украшением своих участков, однако важно помнить, что не все декоративные растения разрешены к выращиванию в России. С 2024 года действует официальный запрет на культивацию ипомеи трехцветной, турбины щитковидной и гармалы из-за содержания в них психоактивных веществ. Об этом сообщил сайт Infox.ru .

За наличие на участке до 10 кустов ипомеи трехцветной предусмотрен административный штраф, а если растений более 10, это может повлечь за собой уже уголовное дело. Стоит отметить, что запрет касается только ипомеи трехцветной (Ipomoea tricolor), в то время как другие популярные виды, такие как пурпурная, «Синяя звезда», квамоклит или лунноцветущая, по-прежнему разрешены. Опасное растение может появиться на участке случайно, так как его семена легко разносятся ветром.

Отличить запрещенную ипомею можно по ее крупным цветкам диаметром до 10 см, которые растут пучками по три-четыре штуки. Простого вырывания сорняка недостаточно: место, где он рос, весной следует укрыть плотной мульчей или провести известкование почвы, так как это растение не переносит закисленную среду.