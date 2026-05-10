Сайт gazeta.spb.ru: сатиновые брюки и бейсбольные футболки стали лидерами модных тенденций в 2026 году

В сезоне весна — лето 2026 года в женской моде произошли заметные изменения. Акцент сместился на базовые вещи с актуальным акцентом. Сатиновые брюки, бейсбольные футболки, кружевные шорты, открытый вязаный свитер и безрукавка с воротником-стойкой стали лидерами модных тенденций, написала gazeta.spb.ru .

Как отмечают эксперты, базовые вещи больше не являются просто фоном для ярких акцентов, а становятся главными героями образа. Например, сатиновые брюки, которые ранее ассоциировались с вечерними выходами, теперь легко вписываются в повседневные комплекты. Днем их носят с футболкой, а вечером — с жакетом и каблуками.

Бейсбольные футболки также вернулись на подиумы, добавляя образам динамики и легкости. Кружевные шорты делают образ женственным, но не перегруженным. Они подходят как для отдыха, так и для городских прогулок в сочетании с лаконичными топами и сандалиями.

Открытый вязаный свитер стал находкой для защиты от переменчивой погоды. Его можно носить на голое тело или накидывать на плечи. Безрукавка с воротником-стойкой в сочетании с джинсами или юбкой создает чистый, графичный силуэт.