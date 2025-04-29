Сайт bioRxiv: кошки стали домашними благодаря ритуалам в Древнем Египте

Результаты исследования, опубликованные на платформе bioRxiv , могут говорить о том, что кошки стали домашними животными благодаря массовым ритуалам египтян около 3000 лет назад.

В этот период египтяне мумифицировали кошек как подношения богам, и для удовлетворения спроса их начали разводить в больших количествах, отдавая предпочтение более спокойным и социальным особям, написал сайт TheRussianNews.ru.

Зоологи сравнили скелеты современных домашних кошек с европейскими и африканскими дикими кошками. Оказалось, что домашние кошки по строению скелета ближе к африканским Felis lybica, а не к европейским Felis silvestris. Генетические данные подтвердили, что родина домашних кошек — Северная Африка. Ученые выделили две волны расселения кошек по Средиземноморью: первая произошла в I тысячелетии до нашей эры, а вторая дала начало популяциям современных домашних кошек.

Окончательные выводы потребуют анализа древних египетских геномов кошек, которые пока не исследованы.