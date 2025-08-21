Сайт «7Дней»: выкапывать свеклу лучше в сухой и прохладный день

Свекла — довольно неприхотливый овощ, но важно не пропустить время ее уборки с грядки. Эксперты советуют выкапывать корнеплоды в период с сентября по октябрь, в зависимости от сорта, и завершить все работы до заморозков, которые могут навредить урожаю. Об этом написали "7Дней" .

Ориентируйтесь на внешние признаки созревания: боковые листья ботвы начинают желтеть и укладываться на землю. Также на поверхности корнеплода могут появиться небольшие наросты.

Выкапывать свеклу лучше в сухой и прохладный день. За четыре-пять недель до сбора урожая рекомендуется прекратить подкармливать и поливать овощи. После извлечения из земли свеклу следует аккуратно очистить и разложить проветриваться на грядке, а затем убрать на просушку в темное помещение с хорошей вентиляцией. Там корнеплоды нужно поместить на картоне или мешковине в один слой и регулярно переворачивать, чтобы они равномерно высохли. Через неделю можно отправить урожай на длительное хранение до зимы.