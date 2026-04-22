Сайт «7Дней» рассказал про особый метод формирования грядок, который применяют в Германии

В Германии уже несколько лет на небольших участках успешно применяют особый метод формирования грядок. Подробнее о нем рассказал сайт «7Дней» .

Он позволяет обойтись без классической перекопки: в основание грядки укладывают крупные ветки или щепу, сверху — слой травы, листвы, кухонных растительных отходов, затем компост и только потом плодородную землю. Высота такой грядки составляет 25–40 см.

Благодаря постепенному разложению органики внутри грядки создается эффект «теплой подушки»: температура почвы оказывается на 3–5 градусов выше, чем на обычных грядках. Это особенно важно для перцев, которые плохо растут в холодной земле. Органический слой удерживает воду и постепенно отдает ее корням, благодаря чему в жару такие грядки пересыхают в два-три раза медленнее, а поливать растения приходится реже. Корневая система развивается глубже и мощнее — на 20–30% по сравнению с традиционным способом.

Верхний слой грядки мульчируют соломой, сеном или скошенной травой, что почти полностью блокирует рост сорняков. Почва не уплотняется после дождей, и прополка больше не нужна. В Германии такие грядки часто используют даже в городских огородах на ограниченной площади — они дают высокий урожай при минимальном уходе.