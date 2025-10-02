Сайт «7Дней»: одна из ключевых задач у дачников в октябре — подготовка теплицы к зиме

Октябрь — время, когда нужно сосредоточиться на подготовке дачного участка к зиме. Важно правильно распланировать работы, чтобы успеть все сделать до наступления заморозков или снега, написал сайт «7Дней» .

Одна из ключевых задач — подготовка теплицы. Необходимо очистить ее от остатков растений, перекопать грунт с добавлением перегноя, суперфосфата и сульфата калия. Для дезинфекции используют медный или железный купорос, а также биопрепараты на основе триходермы. Стены и стойки теплицы моют и обрабатывают специальными растворами для уничтожения спор и вредителей, пишет автор канала «Урожайный сад и огород».

В саду собирают последние плоды — яблоки, сливы и другие поздние сорта. Затем готовят деревья к зиме: наносят на стволы растворы железного купороса или мочевины, обрезают сухие, поврежденные и больные ветви. Побелка деревьев также необходима — она защищает кору от трещин и солнечных ожогов.