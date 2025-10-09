Сайт «7Дней» назвал пять спокойных пород собак для размеренной жизни

Характер у каждой собаки индивидуален, однако определенные породы проявляют склонность к спокойному образу жизни. Если вы предпочитаете тишину и не любите долгие прогулки, вам подойдет порода, которая не требует активных игр. Автор канала Dog Breeds поделился советами о том, какие собаки идеально подойдут таким хозяевам. Об этом написал сайт «7Дней» .

Английские бульдоги предпочитают неспешные прогулки и долгий сон. Их любимое занятие — лежать на диване. Важно следить за их весом, так как они склонны к его набору. Бассеты также любят диваны и имеют добродушный характер, но их питание нужно контролировать, чтобы избежать переедания.

Пекинесы не любят суету, но требуют регулярного ухода за шерстью. Шарпеи привлекают своим спокойствием и необычной внешностью, но не любят незнакомцев. Ши-тцу легко подстраиваются под любой ритм жизни, они ласковы и преданны, но также нуждаются в регулярном уходе за шерстью.