Сайт «7Дней»: яйца молодых кур более полезны

В магазинах покупатели часто выбирают яйца, ориентируясь на их размер, полагая, что крупные яйца более качественные. Однако автор канала «Тарелка» разъясняет, что это не всегда так, написал сайт «7Дней» .

На самом деле самые крупные яйца несут старые куры, которые могли получать подкормки стимуляторами и антибиотиками. Это может быть небезопасно для здоровья. Яйца молодых кур, напротив, меньше по размеру, но более полезны. В них белок плотнее, желток устойчивее, и оптимальное соотношение жирных кислот омега-6 и омега-3.

В магазинах представлены яйца разных категорий: С0, С1, С2 и С3, которые определяются по весу. Автор канала рекомендует избегать яиц категории С0 (от 65 до 75 граммов) и выбирать яйца категорий С1 (от 55 до 64 граммов) и С2 (от 45 до 54 граммов), так как они безопаснее для здоровья.