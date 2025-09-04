Сайт «7Дней»: яйца молодых кур более полезны
В магазинах покупатели часто выбирают яйца, ориентируясь на их размер, полагая, что крупные яйца более качественные. Однако автор канала «Тарелка» разъясняет, что это не всегда так, написал сайт «7Дней».
На самом деле самые крупные яйца несут старые куры, которые могли получать подкормки стимуляторами и антибиотиками. Это может быть небезопасно для здоровья. Яйца молодых кур, напротив, меньше по размеру, но более полезны. В них белок плотнее, желток устойчивее, и оптимальное соотношение жирных кислот омега-6 и омега-3.
В магазинах представлены яйца разных категорий: С0, С1, С2 и С3, которые определяются по весу. Автор канала рекомендует избегать яиц категории С0 (от 65 до 75 граммов) и выбирать яйца категорий С1 (от 55 до 64 граммов) и С2 (от 45 до 54 граммов), так как они безопаснее для здоровья.