Сайт «7Дней»: гиацинты могут цвести в пластиковых стаканчиках с водой

Многие цветоводы-любители сталкиваются с вопросами: как выбрать грунт, как правильно поливать растения. Однако существуют растения, которые можно выращивать без земли. По информации канала «Любимая Дача. Сад и огород», некоторые цветы могут расти в мхе-сфагнуме, коре или даже в воде. Об этом написал сайт «7Дней» .

Орхидеи в природе живут на других растениях, используя воздушные корни для прикрепления. Дома их часто выращивают в прозрачных горшках с мхом или корой, поливая через поддон.

Гиацинты могут цвести в пластиковых стаканчиках с водой, а при добавлении удобрений их цветение становится более бурным.

Амариллис — крупное растение, которое также может обходиться без земли.

Драцена Сандера, известная как «бамбук счастья», растет в емкости с водой и галькой, но требует минеральных подкормок.

Филодендрон, неприхотливая лиана из тропиков, предпочитает расти в воде, что защищает его от пересыхания и загнивания корней.