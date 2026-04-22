Сайт «7Дней»: два знака по гороскопу Майя обретут удачу с 21 апреля

Во вторник, 21 апреля, наступило время растущей Луны. Первые пять лунных суток подходят к концу, а им на смену придут шестые — период, когда лунная энергия достигает нового пика. Это время для начала новых дел и проявления инициативы. Пассивность в эти дни может привести к потере жизненных сил и застою, написал сайт «7Дней» .

Астрологи предупреждают: нерастраченная энергия в этот период способна обернуться против человека. Чтобы поддержать себя, можно добавить в свой гардероб элементы желтого или оранжевого цвета — это поднимет настроение и поможет сохранять его на протяжении всего дня.

Для представителей знака Обезьяна (Водолей), рожденных с 21 января по 19 февраля, с 21 апреля начнется важный этап. Они столкнутся с необходимостью быстро принимать решения и активно действовать. Важно помнить, что каждое слово и поступок будут иметь последствия. Однако удача будет на их стороне в общении и командной работе, возможны выгодные предложения и поддержка влиятельных людей.

Совы (Львы), родившиеся с 24 июля по 23 августа, получат поддержку Вселенной. Даже если до этого был период застоя, их ждет полоса везения. Родственники, друзья или руководство помогут найти верный путь и реализовать самые смелые планы. Энергия этого времени поможет найти выход из сложных ситуаций и решить давние проблемы.