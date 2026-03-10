Садоводам дали рекомендации по посеву овощей в марте

В марте начинается активный сезон рассады. В этот период важно не упустить время и правильно спланировать посевы, рассказал «Газете.Ru» депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Чаплин рекомендует в первой половине марта сеять на рассаду среднеранние сорта томатов, а также продолжать сеять перцы и баклажаны. «Для них еще не поздно, особенно если вы планируете высаживать их в открытый грунт», — отметил он. Также пора сеять лук-порей и корневой сельдерей, так как у этих культур длительный вегетационный период.

Во второй декаде марта можно приступать к посеву ранних сортов белокочанной капусты, цветной капусты, брокколи и кольраби. А ближе к концу месяца — сеять базилик, который является теплолюбивой культурой.

Помимо овощей, в марте можно начинать посев цветов, таких как однолетние астры, бархатцы, циннии, львиный зев, душистый табак и флокс. Чаплин подчеркнул, что многие из этих цветов зацветут уже через 30–40 дней после высадки, украсив участок в начале лета.