Садовод Воронова предупредила о необходимости ранней обработки растений от вредителей

Из-за теплой погоды в этом году ожидается нашествие колорадского жука, клещей, тли, белокрылок и гусениц. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По словам специалиста, из-за снежной зимы привычных вредителей станет гораздо больше, хотя нашествия саранчи можно не опасаться — для этого в средней полосе недостаточно тепло и сухо.

Воронова подчеркнула, что садоводам необходимо начать обработку от вредителей вскоре после схода снега. Особое внимание следует уделить голым ветвям, которые нужно обработать специальными средствами на основе липких компонентов. Это поможет избавиться от зимующих вредителей.

Для борьбы с клещами эксперт рекомендует использовать акарицидные препараты, так как обычные инсектициды на них не действуют. Дополнительную обработку от вредителей стоит провести после начала распускания почек на листьях и цветах.

Эксперт отметила, что важно начать борьбу с насекомыми вовремя и не пренебрегать народными методами, которые также могут быть эффективны.