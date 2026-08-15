Садовод Воронова порекомендовала не мыть томаты после сбора

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова объяснила, как продлить срок хранения томатов. Плоды нужно собирать сухими и оставлять на них плодоножки, сообщает Москва 24 .

Дачники пожаловались, что обильный урожай томатов быстро портится. Воронова рекомендовала срывать плоды в ясную погоду, ближе к середине дня, когда они просохнут после ночи. Собирать овощи после полива не стоит.

Эксперт посоветовала не мыть и не протирать томаты перед хранением: это повреждает их естественный защитный слой. Плоды следует оставлять с плодоножками, укладывать в корзину или коробку в один слой и держать в прохладном, сухом и затененном месте.

«Далее необходимо регулярно проверять, не появилось ли подгнивших плодов, и сразу извлекать их, иначе они могут стать источником инфекции и заразить весь урожай», — сказала Воронова.

Лучше всего хранятся мелкие сорта, включая черри и дамские пальчики. Крупноплодные томаты, по словам садовода, стоит сразу пускать на переработку: они могут лежать не более 10 дней.