Садовод Самойлова рассказала, когда срезать ботву картофеля

Садовод Светлана Самойлова посоветовала срезать ботву картофеля за две недели до уборки. По ее словам, это помогает клубням вырасти крупнее и снижает риск болезней, сообщает Ura.ru .

Самойлова объяснила, что ботву картофеля лучше срезать или скашивать примерно за две недели до уборки урожая. Если посадок немного, она советует использовать секатор и оставлять стебли длиной 15-20 см.

Самойлова пояснила, что после обрезки питательные вещества перестают уходить в ботву и направляются в клубни. Это помогает картофелю вырасти крупнее. Кроме того, к моменту уборки ботва часто бывает заражена фитофторой и другими болезнями, поэтому ее удаление защищает клубни и снижает риск распространения инфекции на томаты.

Срезанную ботву эксперт рекомендует отправлять в компост. Она отметила, что при перегнивании температура в компосте повышается, поэтому микробы и споры грибков уничтожаются, а в следующем сезоне получается ценное удобрение.

Вывозить ботву с участка, по словам Самойловой, бессмысленно. Она подчеркнула, что споры фитофторы все равно разносятся дождем и ветром, а болезнь развивается при похолодании и дождях во второй половине лета. Защититься от нее можно только специальными обработками.