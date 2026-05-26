Садовод Самойлова рассказала, какие растения можно посадить в июне

Садовод Светлана Самойлова в беседе с URA.RU поделилась советами, какие цветы, овощи и зелень можно посадить в открытый грунт в июне 2026 года. Успех июньских посевов зависит от подготовки почвы.

«Это должны быть летники, которые быстро развиваются, — объясняет садовод. — Им хватит трех месяцев для роста и цветения».

Прежде всего, нужно очистить место от сорняков и удалить все корни. Затем следует разрыхлить и разровнять почву. Для ускорения появления всходов можно закрыть землю пленкой для дополнительного прогрева.

Среди цветов, подходящих для июньского посева, выделяются эшшольция, космея, кларкия, годеция и иберис. Эшшольция радует разнообразием оттенков и способностью к самосеву. «Купив семена один раз и посеяв их в грунт, вы будете любоваться цветами годами без лишних усилий», — говорит Самойлова.

Космея тоже дает самосев и требует солнечного места. «Выделите ей солнечное место, — объясняет Самойлова. — Космея развивается дольше и зацветает только к концу августа».

Кларкия и годеция — фавориты среди садоводов за быстрый рост и возможность выращивания без рассады. Иберис — рекордсмен по скорости цветения, он зацветает через месяц после посева.

В середине июня можно сеять не только однолетники, но и двулетники, и многолетники, такие как колокольчики, мальва, гвоздика травянка, нивяники, гейхеры.

Из овощей и зелени в июне можно посадить свеклу, морковь и пряные травы. Петрушку, укроп, салат и кориандр (кинзу) можно сеять весь июнь.