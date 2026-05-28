Садовод Самойлова поделилась рекомендациями по уходу за томатами в июне

Садовод с 30-летним опытом Светлана Самойлова поделилась с URA.RU советами по уходу за томатами в июне, включая правильное пасынкование, частые ошибки дачников и отличия ухода в теплице от открытого грунта.

Пасынок — это побег, который растет между основным стеблем и листом. Если его не удалять, растение будет тратить силы на наращивание зеленой массы, а не на формирование и созревание плодов.

По словам Самойловой, пасынки забирают питание, и вместо распределения ресурсов на один или два ствола, растение вынуждено кормить несколько побегов. Это приводит к задержке созревания помидоров и снижению урожайности.

После высадки томатов в грунт или теплицу через одну-две недели необходимо быть готовым к регулярной работе. Светлана Самойлова советует проводить пасынкование каждые два-три дня.

«От того, насколько своевременно, тщательно и грамотно вы будете пасынковать томаты, зависит будущий урожай», — подчеркивает эксперт.

Самойлова дает четкие рекомендации:

— Удаляем пасынки, которые растут снизу, у самой земли, и те, что достигли длины от 3 до 10 сантиметров. — Оставляем пасынки не ранее 50–60 сантиметров от земли, самые сильные и мощные побеги, а также те, что «подсказывают» сами растения.

Если вы высадили томаты через 40–50 сантиметров, то можно вести в два-три ствола, но только черри. Крупноплодные сорта стараются вести в один ствол.