Садовод Самойлова назвала правила выращивания тыквы-гиганта

Для выращивания тыквы экстремального размера нужны специальные семена, ранний посев и отапливаемый парник. Садовод и блогер Светлана Самойлова сообщила, что рассаду начинают выращивать в феврале, а в начале апреля высаживают в теплицу, передает NEWS.ru .

Самойлова уточнила, что крупноплодные сорта «Атлант», «Титан», «Биг Мун», «Толстушка» и «Стофунтовая» дают большие плоды, но не достигают размеров рекордных тыкв. Элитные семена тыквы-гиганта в прошлом году стоили около 100 тысяч рублей, их приходилось заказывать из-за рубежа. При этом прорастание не гарантировано.

При высадке в почву нужно вносить большое количество минеральных удобрений. Затем их добавляют в растворенном виде при каждом поливе. Такие тыквы не используют в пищу, а обычно отправляют на корм скоту.

Садовод рассказала, что на ее участке выросла тыква размером с автомобильный прицеп. Для перевозки плода в город потребовалась помощь трех взрослых мужчин.