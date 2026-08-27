Садовод Рассадина перечислила правила хранения картофеля до весны

В квартире картофель лучше держать в прохладной кладовке, на утепленном балконе или лоджии. Важно, чтобы клубни не промерзали, а температура оставалась выше нуля.

«В холодильник картошку класть нельзя, потому что вкус овоща портится. И в полиэтиленовых пакетах тоже не нужно хранить, потому что внутри скапливается конденсат, и гниль появляется очень быстро. Лучше всего подходит деревянный ящик или картонная коробка с отверстиями», — сказала Рассадина.

Для дачи оптимален сухой темный погреб с вентиляцией и температурой плюс три-пять градусов. Ящики следует ставить на подставки, чтобы воздух проходил снизу. Зимой запасы нужно регулярно перебирать и сразу выбрасывать подгнившие клубни.