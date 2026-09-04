Садовод Рассадина назвала культуры для осенней подкормки

Осенью садоводам стоит подкормить клубнику, плодовые деревья, ягодные кустарники и многолетние цветы. Опытный садовод Екатерина Рассадина посоветовала отказаться от азотных удобрений перед холодами, передает «Вечерняя Москва» .

Фосфорно-калийная подкормка помогает клубнике заложить цветочные почки, укрепить корни и повысить зимостойкость. Азот осенью противопоказан: он стимулирует рост молодой зеленой массы, которая погибнет при заморозках.

Яблони, груши, сливы, смородину, крыжовник и малину после сбора урожая нужно аккуратно взрыхлить и подкормить суперфосфатом и сульфатом калия. Рассадина также рекомендовала перед посадкой озимого чеснока и лука-севка внести в грядки зрелый компост и золу.

Пионы, флоксы и лилии можно посыпать у основания древесной золой или костной мукой. Эти средства обеззараживают почву и обеспечивают медленное питание. Газон перед зимой следует в последний раз подстричь и внести специальные удобрения с низким содержанием азота.