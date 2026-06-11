Садовод Поливкина подчеркнула, что поливать розы нужно строго под корень

Начало лета — важный период для розария. В это время кусты активно развиваются, но также становятся уязвимыми для вредителей и болезней. Опытный садовод и ведущая популярного Дзен-канала Вероника Поливкина рассказала, как защитить розы простыми и экологичными методами. Об этом написал сайт «7Дней» .

По словам эксперта, в июне розы сталкиваются с такими угрозами, как тля, паутинный клещ, мучнистая роса и черная пятнистость. Садоводы могут случайно спровоцировать появление этих проблем, совершая типичные агротехнические ошибки.

К таким ошибкам относятся: перекорм азотом, загущение посадок и полив по листьям. Поливкина подчеркивает, что поливать розы нужно строго под корень, а прикорневую зону обязательно мульчировать.

Чтобы розы радовали глаз до конца лета, Вероника Поливкина рекомендует выдерживать четкий график: опрыскивать кусты натуральными настоями каждые 7–10 дней, чередуя их между собой. Если же куст начал слабеть, эксперт советует применить экспресс-тактику: срезать увядшие бутоны, провести тщательную обработку зольным настоем и вырезать несколько внутренних веточек. После такой реанимации роза восстановит силы и выдаст мощную вторую волну пышного цветения.